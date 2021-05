Beccato con in tasca accendino e carta: denunciato sospetto piromane

CATANIA – Agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato un giovane di 23 anni per incendio doloso. Il ragazzo si è reso infatti responsabile di alcuni episodi di incendio all’esterno della scuola primaria “Sante Giuffrida e di un condominio sito in via IV novembre.

Dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini, gli agenti si sono immediatamente recati in via IV novembre dove il ragazzo, però, alla vista della volante è subito scappato a piedi.

Acquisite le descrizioni riguardanti i tratti somatici e l’abbigliamento indossato dall’uomo, gli operatori hanno prontamente iniziato le ricerche riuscendo a rintracciare il 23nne pochi minuti dopo e lo hanno sottoposto a perquisizione personale; all’interno del suo marsupio, gli agenti hanno rinvenuto un accendino, un rotolo di carta igienica e due strappi della stessa carta aventi la lunghezza di circa un metro.

L’uomo adesso è a disposizione dell’Autorità giudiziaria, dinanzi alla quale dovrà rispondere di incendio doloso. Sono in corso investigazioni volte a individuare le ragioni che hanno condotto il giovane a realizzare tali gesti.