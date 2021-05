Caso Regeni, a giudizio i quattro agenti dei servizi egiziani

I quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni nel 2016 sono

stati rinviati a giudizio dal gup di Roma Balestrieri che ha recepito totalmente l’impianto accusatorio della Procura. Il

processo è stato fissato per il 14 ottobre, nei confronti di Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif le accuse variano dal sequestro di persona pluriaggravato al concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. “Da oggi abbiamo la fondata speranza che almeno il diritto alla verità non verrà violato”, commenta l’avvocato della famiglia Regeni.