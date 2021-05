Catania, Tacopina: “Non è ancora finita, aspettiamo”

“Tengo a questo club, non a caso ho dato anche un contributo economico”. A dirlo è Joe Tacopina, avvocato italoamericano interessato al Catania. La trattativa per rilevare il club etneo, dopo un iniziale sprint ha subito una brusca frenata: “Per me non è ancora finita anche se non sono più tanto ottimista – ha detto Tacopina ai microfoni de La Sicilia -. Aspetto alcuni documenti da febbraio che certifichino la riduzione del debito, il tempo stringe”.