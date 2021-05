Cateno De Luca: “Mi candido e a settembre presento la squadra” VIDEO

La sua strategia è la stessa che il 1° aprile del 2017 (scelto come burla da pesce d’aprile) lo ha portato a candidarsi a sindaco di Messina,un anno e mezzo prima della scadenza. Con la stessa “sceneggiatura politica”, Cateno De Luca si candida a Governatore siciliano, per usare il suo tormentone “senza se e senza ma”, tenendosi al passo delle mosse dei suoi rinomati contendenti, entrambi catanesi: il Presidente in carica Nello Musumeci e magari il Presidente della Commissione Antimafia Claudio Fava, nonché giornalista e scrittore che si ripromette di strappare consensi a Musumeci.

De Luca – reggente di Comune e Città Metropolitana – svela che presenterà il suo Movimento, detto nel frattempo “Esercito di liberazione per la Sicilia”, il prossimo settembre sfoggiando una squadra di donne e uomini validi che si è già composta. «Il disegno è ben delineato nelle mie corde – commenta il Sindaco – e rassegnerò le mie dimissioni da Palazzo Zanca solo per una questione tecnica da concretizzare il 18 marzo 2022 perché questa data rappresenta il confine per non imporre a Messina un commissariamento troppo lungo. Il caso vuole che la data combaci con le mie cinquanta primavere e sarà un festeggiamento di cambiamento». Sulla persona a cui consegnerà le redini del suo operato per la corsa alla Casa Municipale De Luca non manifesta dubbi, come anche sul possibile sostegno alla deputata Matilde Siracusano di Forza Italia: «La mia staffetta passerà a qualcuno che ha praticato il suo apprendistato con me. Siracusano sarebbe una eccellente aspirante prima cittadina però favorirò una candidatura che mi ha seguito nella mia macchina strutturata. Devo essere certo con chi è cresciuto nella mia compagine, se ci metto la faccia».

L’ambizione verso il massimo potere di Palazzo d’Orleans non è un assillo per lui ma uno stimolo per fare meglio anche in questi ultimi undici mesi per inanellare successi nel suo carnet. Ecco come De Luca si pone verso questa meta che necessita di una ventata di spavalderia, saggezza e coscienza, oltre che camminare a braccetto con partiti o movimenti e sfoderare le competenze individuali e di gruppo. «Sono stato quello che ha sostenuto politicamente Musumeci, mi sento tutta la responsabilità della sua elezione e, alla luce dei anche suoi pochi obiettivi raggiunti, mi sento più la causa – afferma -. Ho dato un contribuito fattivo, per cui sono moralmente responsabile e soprattutto deluso. Dichiaro esplicitamente che potrei fare dietrofront se un candidato diverso da Musumeci esistesse, se lo schieramento di centrodestra proponesse un nome alternativo ma non vedo motivi per farlo in questo momento. È sintomatico che alla sua candidatura la coalizione non abbia risposto e non sta rispondendo tutt’oggi. Non posso tirarmi indietro davanti a questo scenario di mancanza di appoggi verso di lui. La mia stessa candidatura alla Presidenza parte per scuotere il centrodestra: non ci sono reazioni e vado avanti e basta. Naturalmente, più si va avanti, più è arduo lasciare la posizione in cui ci si è esposti: non ci sarebbero più i margini di accantonare il progetto e gli impegni che mi voglio assumere».

«Qualunque nome sarebbe gradito tranne Musumeci? No, non dico questo. Sappiamo che non c’è mai fine al peggio – esplode in una risata sarcastica -. Nel momento in cui si esprimesse il candidato, ne parleremmo. Sulla faccenda competitors ideali, Claudio Fava è un antagonista di tutto rispetto, di alto profilo culturale e politico. Ma non sono in grado di tracciare la figura del ‘mio rivale ideale’, così come chiedete. Sono megalomane ma non fino a questo punto».

De Luca dice di non avere rimpianti. Anche se aveva detto di voler restare a Palazzo Zanca per due legislature consecutive. «In base al cronoprogramma che va sviluppato in 10 anni, vincolo scritto nella premessa, non c’è tematica che non abbia affrontato. L’unico punto che evidenzio su cui si è rimasti un po’ nelle retrovie – ammette – è quello del rifugio sanitario per gli animali abbandonati per sostituire gli ex “canili”. Su questo mi trovo un po’ in difetto».

Il suo primo atto da Presidente? Sarà lo stesso, dice, effettuato da Sindaco: ottimizzare la macchina organizzativa diminuendo i costi dei dirigenti e sub dirigenti. «Abbiamo scoperto alla Regione una sovrabbondanza di costi: 400 misure di fondi comunitari e ad ogni misura corrispondeva una indennità. Voglio un Movimento con la Sicilia sopra ai partiti e pezzi di partiti, soggetti che hanno un minimo di etica di base. Non posso collocarmi né a destra né a sinistra perché ho compiuto azioni di sinistra come sensibilità politica e di carattere sociale (le baracche)ma anche di destra come per il risanamento di bilancio. Questo per replicare a chi mi giudica agganciato alla Lega. I tagli manageriali per me sono fondamentali e le mie azioni sono e saranno da uomo giusto, quale sono ,per una stagione di fermento». Per stemperare il clima delle strategie e indagini intimiste, abbiamo giocato con il “Se fossi…“ per capire l ’eterno sdrammatizzare ogni situazione da parte del Sindaco. «Se fossi un personaggio politico del passato, mi accosterei di più a Sturzo, visto che provengo dalle Autonomie o De Gasperi, anche se è stato più accentratore. Se fossi un libro: ‘Il deserto dei tartari’ perché c’è un deserto dei tartari in politica. Più siamo a tentare di fare il nostro dovere, più ci sarebbero chance per aumentare il benessere della comunità ma non vedo questi amministratori che rendano conto alla comunità. Se fossi una canzone,‘Ancora’ di De Crescenzo per potermi caricare con il motto ‘Ancora Cateno’. Se fossi un supereroe, Superman perché tra i superpoteri mi piace volare e mi piace volare alto sopra le cose».