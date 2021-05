Concorsi, 19 posti alla regione Marche

Concorsi pubblici e opportunità lavorative selezionate in collaborazione con https://www.liveconcorsi.it/: l’ultima novità concorsuale riguarda la regione Marche.

La regione Marche ha indetto due nuovi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di n.5 posti per il profilo professionale di funzionario dei sistemi informativi e tecnologici e n.14 posti per il profilo professionale di funzionario tecnico specialista.

Partendo dal primo bando di concorso, la regione Marche è predisposta all’assunzione di n.5 funzionari dei sistemi informativi e tecnologici, categoria D, posizione economica D1, profilo professionale D/IT, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Per partecipare al bando di concorso si ritiene indispensabile il diploma di laurea, vecchio ordinamento, in Informatica, Scienze dell’informazione, Matematica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica e Ingegneria informatica. Sarà possibile partecipare al concorso anche con il possesso della laurea in Ingegneria dell’informazione L-8, Scienze e tecnologie informatiche L-31, Scienze matematiche L-35, Statistica L-41.

Per quanto concerne il secondo bando di concorso, la regione Marche è predisposta all’assunzione di n.14 funzionari tecnico specialista, categoria D, posizione economica D1, profilo professionale D/TS, area delle politiche agro-alimentari, con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Per partecipare al seguente bando di concorso si ritiene indispensabile il possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di laurea, vecchio ordinamento, in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze biologiche, Biotecnologie Agroindustriali, Scienze forestali e ambientali, Scienze e tecnologie delle produzioni animali; diploma di laurea equipollenti per legge a quelli sopracitati; e infine lauree di I livello in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura L-32, Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali L-38, Scienze biologiche L-13, Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie agro-alimentari L-26.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso lo SPID (identità digitale) o la CIE (carta d’identità elettronica) mediante l’applicazione informatica disponibile sul sito istituzionale della regione Marche, entro e non oltre il 12/06/2021, versando un contributo di 10,00€, attraverso il sistema PagoPa.

Si invitano gli interessati a prendere visione del sito www.LiveConcorsi.it per ottenere, in modo più dettagliato, le informazioni necessarie circa i due bandi di concorso, i requisiti, i titoli di studio, l’iscrizione e il pagamento.

Per scoprire tutte le novità e le scadenze in tema di lavoro e concorsi, si consiglia inoltre di prendere visione della sezione concorsi, attraverso il link https://livesicilia.it/articoli/concorsi/.