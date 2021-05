Draghi: “Il green pass europeo sarà pronto a metà giugno”

Il green pass sanitario europeo “sarà pronto a metà giugno”. Lo ha detto il premier Mario Draghi al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. Draghi chiede all’Ema un’indicazione sulla possibilità di mescolare i vaccini tra prima e seconda dose. I Ventisette evidenziano il “miglioramento della situazione epidemiologica generale” che “consentirà una graduale riapertura delle nostre società”. Ma si dovrà “rimanere vigili” sulle varianti. In Italia le Regioni pensano a una zona bianca ‘rafforzata’ con coprifuoco alle 24 e altre restrizioni alla movida, per evitare una retrocessione nel caso in cui l’incidenza dei contagi Covid risalisse.