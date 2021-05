E’ morto il critico letterario e giornalista Sergio Palumbo

Il giornalismo culturale siciliano perde un interprete e un documentarista impegnato. È morto Sergio Palumbo, 63 anni, critico letterario e a lungo redattore della Gazzetta del Sud. Si è spento nella sua casa di Rometta Marea, in provincia di Messina. Palumbo ha raccontato lo Stretto attraverso i miti e per anni si è dedicato allo studio dei maggiori esponenti delle correnti letterarie siciliane come Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Stefano D’Arrigo, Salvatore Pugliatti, Elio Vittorini, Salvatore Quasimodo, Lucio Piccolo.

Con alcuni aveva anche mantenuto stimolanti relazioni personali. Sul poeta Lucio Piccolo aveva prodotto per la Rai un documentario. E sempre per la Rai aveva curato interviste a Sciascia, Consolo e Ignazio Buttitta. Un lungo tratto della sua ricerca aveva impegnato Palumbo nello studio delle relazioni tra i miti dello Stretto di Messina e la letteratura. Proprio ai miti e ai loro legami con i racconti omerici il giornalista aveva ispirato un museo multimediale, Orion, nel quale aveva raccolto numerosi documentari tra cui “Lo Stretto di Messina, un luogo nel mito”, prodotto dal Centro per l’inventario e la documentazione della Regione siciliana. Palumbo aveva raccontato un mondo artistico e letterario popolato da fate, mostri, giganti, incantesimi da Scilla e Cariddi a Orione, dalla Fata Morgana a Colapesce. Ma ha dato spazio anche a fenomeni naturali e significativi eventi storici. (ANSA).