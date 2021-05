Nomina Direttore dell’Oasi di Troina: Cracolici e Lupo presentano una interrogazione

“Prima di procedere con la nomina del nuovo Direttore generale dell’IRCCS ‘Associazione Oasi Maria SS. ONLUS’ di Troina, è stata fatta una verifica per accertare che il manager indicato sia in possesso dei requisiti necessari a ricoprire l’incarico?”. Lo chiedono, in una interrogazione parlamentare rivolta all’assessore alla salute, il parlamentare regionale del PD Antonello Cracolici componente della commissione sanità all’Ars, ed il capogruppo Giuseppe Lupo.

Nell’interrogazione si fa riferimento alla determinazione n. 58 del 24 maggio 2021 del Presidente dell’IRCCS “Associazione Oasi Maria SS. ONLUS” con la quale viene proposta la nomina del Direttore Generale, “preso atto della designazione da parte dell’assessore regionale alla Salute”. Cracolici e Lupo chiedono dunque di sapere “se, ai fini della designazione e della successiva nomina, siano stati valutati i requisiti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 229/1999”, e se non si ritenga opportuno, laddove ciò non sia stato fatto, “predisporre con urgenza eventuali atti amministrativi in autotutela”.