Spaccio di stupefacenti: un arresto della polizia

CATANIA – Nella mattinata di ieri personale delle volanti, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio ha arrestato un uomo, classe 1977, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle ore 09:30 gli agenti di volante hanno effettuato un controllo in un edificio nel quartiere San Leone, dove sono stati attirati da un forte odore di marijuana proveniente da un appartamento sito a piano terra. Dopo essere entrati nell’appartamento e avere identificato il proprietario, un pregiudicato di 44 anni, gli operatori hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha confermato i loro sospetti: sono stati rinvenuti infatti e sequestrasti, all’interno di un mobile del salone, un barattolo in vetro e una busta contenenti rispettivamente circa 200 grammi di marijuana e 75 grammi di hashish. L’uomo pertanto è stato arrestato e su disposizione del P.M. di turno sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.