Avellino-Palermo, Laezza: “Dimostrato di avere gli attributi”

AVELLINO – “Sono contento per aver recuperato la migliore forma fisica. La vittoria di ieri ha dimostrato che siamo un gruppo vero con gli attributi”. Questo il pensiero di Giuliano Laezza, difensore dell’Avellino, dopo i successo per 1-0 contro il Palermo che ha permesso agli irpini di superare il primo turno nazionale playoff di Serie C. Intervistato da Primativvu, il capitano dei biancoverdi ha poi proseguito: “Dedico la vittoria anche a chi non ha giocato. Il calore nel pregara dei tifosi è stato qualcosa di straordinario”, ha concluso Laezza.