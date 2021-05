Cambio al vertice della Questura: il saluto del Sap a Calvino

“A nome dell’organizzazione che rappresento, ringrazio il Questore Mario Della Cioppa per il lavoro svolto a Catania e per l’impegno profuso nella sua esperienza etnea. I risultati ottenuti e le sue qualità personali gli hanno permesso la promozione a Questore della città più importane d’Italia.”

Commenta cosi il cambio al vertice della Questura etnea il Segretario Provinciale del SAP di Catania Antonio Basile. “ l’avvicendamento era nell’aria da tempo ed esprimiamo il nostro apprezzamento per la scelta effettuata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Come maggior sindacato della Polizia di Stato a Catania, auguriamo un caloroso benvenuto al nuovo Questore Vito Calvino al quale già da subito forniamo la nostra disponibilità per un confronto leale, costruttivo e finalizzato al raggiungimento del duplice scopo della sicurezza dei cittadini e del benessere del personale. I problemi della città sono ben noti, specie in alcuni quartieri periferici, come son ben noti quelli legati all’edificio che ospita la Questura e i vari Uffici “spezzetati” in varie zone della città. Presto chiederemo un incontro al Dott. Calvino con il quale affronteremo la problematica della “Cittadella “ che permetterebbe di concentrare in un unico luogo tutti gli Uffici della Polizia di Stato di Catania , con un enorme risparmio economico in relazione agli esosi canoni di affitto che vengono pagati spesso per edifici non a norma.

“Riteniamo importante, conclude Antonio Basile, non abbassare la guardia sulla carenza del personale , nell’ultimo periodo purtroppo, l’alto numero di operatori che ha raggiunto l’età pensionabile non è stato avvicendato e questo, una città come Catania non può permetterselo.