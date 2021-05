Migranti, l’ira di Musumeci: “Tanti altri moriranno”

PALERMO- “L’Unione Europea non sia cinica e si faccia carico della immane tragedia della migrazione nel Mediterraneo invece di girarsi dall’altra parte. Non potete lasciare da sola la Sicilia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ascoltato in videoconferenza dalla commissione Libe, presieduta da Lòpez Aguilar. Il governatore ha “stigmatizzato il lungo tempo trascorso affinché l’Europa trovasse una soluzione convergente”. Una giornata di incontri e di confronti sul delicato tema dei migranti.

“Una tragedia annunciata”

“La discussione ed il confronto – ha detto il presidente- sono il lievito della buona politica, ma non si può discutere in eterno. C’è un termine entro il quale la politica deve decidere! In questa estate moriranno tante altre persone in quella maledetta rotta del Mediterraneo, soprattutto donne e bambini. E’ una tragedia annunciata. E magari dopo qualcuno avrà il coraggio di venire dalle nostre parti per ostentare dolore di fronte alle bare dei migranti allineate”. Musumeci ha poi aggiunto: “Soltanto una minoranza di chi approda sulle coste siciliane è fatta da rifugiati”, “il resto – ha detto il governatore – è gente che cerca una vita migliore”. Per questo ha “esortato i vertici europei ad aprire un confronto con i Paesi del Nord Africa, a rilanciare la politica di cooperazione economica e sociale con i Paesi africani d’origine dei migranti” proprio “per impedire che tanti giovani debbano lasciare la loro terra avara andando spesso incontro alla morte”.

Le parole del ministro

“Spero che quella di domani sia una riunione concreta e fattiva, di rinnovo di collaborazione”, ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a margine di un incontro con il presidente Musumeci, a Palazzo d’Orleans di Palermo, parlando dell’incontro fissato per domani con le organizzazioni non governative impegnate sul fronte dei migranti. “Dalle Ong mi aspetto collaborazione, nel solco dei rapporti già avviati in precedenza, e credo che continueremo in quei termini”, ha spiegato il ministro che ha aggiunto: “Negli ultimi tempi abbiamo avuto dei giorni abbastanza tranquilli, però quello dei migranti è un problema che va gestito con l’Europa: speriamo di raggiungere presto un accordo con tutti i Paesi”.

Collaborazione con la Tunisia

“Con la Tunisia abbiamo stabilito una proficua collaborazione, anche in termini di flessibilità per i rimpatri avendo voli aggiuntivi. Si tratta di un un accordo che funziona: facciamo circa ottanta rimpatri a settimana, perché la Tunisia è un paese sicuro – ha detto il ministro -. Si tratta di una intesa generale che prevede anche un partenariato da parte dell’Europa – ha aggiunto la titolare del Viminale – per risollevare le sorti economiche e sociali di quel Paese. Da là si parte e se i cittadini tunisini partono dalla Tunisia rischiando anche la vita è perché ritengono di non avere una esistenza dignitosa in quel paese. Noi dobbiamo fare sì che la Tunisia si risollevi economicamente”.