Non si esclude nessuna pista.

Sono stati trovati dei grossi petardi davanti ad un negozio di ferramenta in via Archimede, nel quartiere Borgo Vecchio, a Palermo. Il titolare ha chiamato il numero di emergenza e sono intervenuti gli agenti di polizia che indagano. Al momento non si esclude alcuna pista, anche quella dell’intimidazione. (ANSA).