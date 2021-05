Sanità, programmati 43 milioni di euro per l’ospedale Gravina

CATANIA Per l’ospedale “Gravina” di Caltagirone programmati 43 milioni di euro di investimenti in opere pubbliche realizzate e da realizzare entro il primo trimestre del 2022; 10 milioni di euro per nuove attrezzature; l’acquisto della Tac a 128 strati e entro luglio l’avvio di nuovi concorsi per le discipline nelle quali si avranno carenze. Sono alcuni dei dati presentati dal manager dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza, alle delegazioni di CGIL (Fp Calatino e Medici), CISL (Medici), UIL (Fpl e Medici), FIALS e FSI-USAE, nel corso di un incontro presso la Direzione Generale dell’Azienda sanitaria catanese, per discutere sulle strategie aziendali relative al “Gravina” e risolvere le criticità del Presidio. (ITALPRESS)