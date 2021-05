Silvestri: “Dispiace per la nostra città, ma è il nostro lavoro”

AVELLINO – Nella serata di ieri l’Avellino ha battuto per 1-0 il Palermo conquistato il passaggio del turno alla seconda fase nazionale playoff. Al termine della sfida ha parlato il difensore Luigi Silvestri, palermitano di nascita.

“Sto meglio, mi sto allenando a parte. Ho iniziato a correre, c’è ancora dolore ma sono pronto a dare il mio contributo. Il primo tempo è stato spettacolare, i ragazzi hanno giocato con il sangue agli occhi. Nella ripresa ci siamo abbassati, ma penso che sia normale. Sono felicissimo per la vittoria, ce lo meritavamo”.

L’autore del gol vittoria è di un altro palermitano, cioè D’Angelo: “Ci sta portano bene – ha continuato Silvestri -. Dispiace per la nostra città e per i tifosi, ma è il nostro lavoro. Siamo rammaricati per come si sono comportati all’andata, ma era giusto che ci comportassimo così al ritorno”.