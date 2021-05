Stasera in Tv Ulisse e Una notte da leoni

Su Rai 2 i play off di Serie B.

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Una vasta programmazione intratterrà il pubblico, il quale potrà scegliere il programma televisivo più adatto alle sue preferenze, tra cinema, fiction, programmi di attualità e di approfondimento.

Rai 1 trasmetterà, alle 21.25, “Ulisse: il piacere della scoperta – Francesco e Chiara, Santi e Ribelli”. In questo appuntamento Alberto Angela ci parlerà di San Francesco e Santa Chiara, due ragazzi destinati a ereditare gli onori del loro stato sociale, ma vogliosi di scegliere una strada totalmente diversa.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.05, il “Campionato Italiano Serie B”. A scendere in campo, stasera, per questa finale play off ci sarà la squadra del Venezia contro la squadra Cittadella.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.20, “Amore criminale”, il programma che tratta di attualità e che mette in luce il tema della violenza di genere. Anche stasera, si cercherà di dare voce alle famiglie delle vittime e di ricordare le donne uccise ascoltando gli orfani di femminicidio.

Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della puntata di questa sera, ampio approfondimento verrà dedicato all’emergenza sbarchi e al decretoddlZan contro l’omotransfobia.

Canale 5 trasmetterà, alle 21.20, la miniserie “Buongiorno, mamma!”. Continuano le vicende della famiglia Borghi che vive la propria vita tra amore, ostacoli, difficoltà e segreti.

Italia uno trasmetterà, alle 21.30, “Una notte da leoni”. Siamo a Las Vegas, durante l’addio al celibato di Doug. All’evento partecipano i suoi più cari amici e Alan, futuro cognato di Doug. Tutto sembra procedere bene, ma il mattino seguente qualcosa sconvolge gli amici. Doug è sparito e gli altri sono completamente storditi; dentro l’armadio c’è un bambino e dentro il bagno una tigre. Con la speranza di ritrovare in tempo Doug, gli amici cercheranno di capire cosa è successo la sera prima.

Cine 34 trasmetterà, alle 21.00, “Una donna per amica”. Claudia, veterinaria moderna e originale, e Francesco, avvocato maldestro e simpatico, sono buoni amici da sempre. Quando Claudia prende la decisione di unirsi in matrimonio con Giovanni, Francesco scoprirà che il rapporto d’amicizia tra un uomo e una donna è più complicato di quanto si possa generalmente pensare.