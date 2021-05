Al via il progetto “LibrOvunque: otto biblioteche per otto circoscrizioni”

PALERMO – Ha preso il via il progetto “LibrOvunque. Otto biblioteche per otto circoscrizioni”. Saranno coinvolte le otto circoscrizioni della città di Palermo grazie ad una tensostruttura che, per ogni fine settimana, si sposterà da una piazza all’altra e chiunque vorrà potrà prendere in prestito un libro su uno specifico argomento o sfruttare la postazione web con wi-fi. Ad aprire le danze è la Prima Circoscizione che avrà come tema la multiculturalità.

Il progetto LibrOvunque ha ottenuto un finanziamento ministeriale, risultando vincitore del bando “Città che legge 2019” e che, dopo la sospensione dovuta alla pandemia, potrà essere finalmente realizzare durante l’intero anno 2021. A cofinanziare il progetto è anche il Centro per il libro e la lettura (CEPELL) e realizzato dal Comune di Palermo in collaborazione con la rete degli aderenti al Patto per la Lettura.

Chi vorrà potrà usufruire della tensostruttura, che mette a disposizione il wi-fi e avrà la funzione di biblioteca mobile di comunità. Ogni circoscrizione avrà un tema particolare che ne caratterizza l’identità: la multiculturalità per la prima; il mare e la letteratura del viaggio per la seconda; le emozioni e il valore terapeutico della lettura per la terza; la storia della città e il tema della legalità per la quarta; musica e letteratura, parole e note per la quinta; riti e tradizioni popolari, folklore e sicilianità per la sesta; ambiente e futuro del pianeta per la settima; didattica, sapere e conoscenza, la scuola come comunità educante per l’ottava.

“È una forma di attenzione per il libro, per chi lo legge, per chi lo scrive, per chi lo pubblica, per chi lo utilizza per la propria attività di formazione didattica – l’ha definita così questa iniziativa il sindaco di Palermo Leoluca Orlando -. Otto circoscrizioni, otto biblioteche che sono un collegamento con le biblioteche di quartiere già esistenti, con la biblioteca comunale e con la biblioteca regionale. Questo evento si collega idealmente alla biblioteca dei librai, al festival delle letterature migranti, alla marina dei libri. Si collega a tutte quelle forme di attenzione che la città di Palermo ha confermato e conferma nei confronti del libro”.

Esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa anche l’Assessore alle CulturE Mario Zito: “Siamo particolarmente contenti di iniziare questo progetto. Questa idea di spargere la cultura in questo momento storico ed importante rappresenta ed assume un significato veramente profetico. Questo è un progetto ambizioso che sicuramente non si concluderà dopo la visita alle otto circoscrizioni, deve continuare perché stiamo creando una rete. Nel caso della prima circoscrizione parleremo di multiculturalità e non si poteva non parlarne”.

“Oggi è una festa per Palermo, per la cultura e per gli appassionati di libri – con grande entusiasmo Anna Maria Balisteri Co-coordinatrice eventi LibrOvunque presenta questa iniziativa -. È una festa perché noi siamo qui. È il primo evento in presenza in città e sono contentissima. Abbiamo cominciato a lavorare a gennaio a questo progetto che doveva assolutamente svolgersi in presenza. Il mese di novembre – ha concluso Balisteri – sarà dedicato ai bambini rispettando i temi per circoscrizione, a dicembre ci sarà l’evento conclusivo che coinvolgerà la comunità narrante che ha partecipato all’iniziativa di questa manifestazione”.

“Questo è un nuovo inizio per il libro a Palermo – definisce così l’iniziativa Eliana Calandra Dirigente Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino -. L’idea è portare il libro dappertutto. Questa tecnostruttura si sposterà in tutte le circoscrizioni. In questa struttura si faranno iniziative incentrare sul tema delle multiculturalità in questo fine settimana. Entro l’anno si concluderà il progetto, ma non il cammino della lettura a Palermo perché abbiamo in animo di continuare con questa esperienza rendendola sostenibile nel tempo. Stiamo pensando a prolungare l’idea di questa biblioteca mobile già per l’anno prossimo”.