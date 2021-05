Approfitta del fratello morente e si fa dare soldi e gioielli

PALERMO – Avrebbe approfittato della malattia del fratello e prima che morisse si sarebbe fatto consegnare soldi e gioielli.

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo, in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, hanno sequestrato preziosi e contanti per un valore di circa

70 mila euro ad S. D. – sono le sue iniziali – indagato per circonvenzione di incapace e appropriazione

indebita.

I finanzieri della Compagnia di Bagheria, coordinati la Procura di Termini Imerese, hanno fatto degli accertamenti bancari e sentito una serie di persone. Secondo la ricostruzione finale, l’indagato, nel periodo appena antecedente alla morte del fratello gravemente malato, aveva ripreso a frequentarlo dopo anni di silenzio.

E il fratello si era fidato di lui, firmando alcune operazioni bancarie in suo favore e contro i legittimi eredi.

“L’operazione testimonia il quotidiano impegno della Guardia di Finanza di Palermo quale polizia economico-finanziaria a forte vocazione sociale a tutela della legalità – si legge in una nota – e nella più ampia prospettiva di contrastare le condotte criminali ai danni dei cittadini, specie quelli appartenenti alle fasce di popolazione più

deboli ed esposte a rischio”.