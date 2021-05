Cade dal trattore e muore nel Ragusano

La vittima non era alla guida del mezzo.

Un uomo ha perso la vita cadendo da un trattore che transitava lungo la strada, in contrada Bellamagna-Zimmardo, sulla Modica- Pozzallo. La vittima non era alla guida del mezzo. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Con la stessa dinamica due settimane fa a Zappulla morì il 21enne modicano Orazio Iabichino. Anche stavolta la vittima sarebbe stata sbalzata dal trattore finendo sotto le ruote del rimorchio. (ANSA).