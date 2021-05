Controlli a San Leone, un arresto per spaccio di droga

Militari in azione anche per verificare il rispetto del Codice della strada.

CATANIA. I carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa nel quartiere catanese di San Leone, coadiuvati dai colleghi del Reggimento “Sicilia”, hanno svolto un servizio a largo raggio finalizzato al contrasto della criminalità in genere.

In particolare, nell’ambito della medesima attività, i carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato un catanese 38enne, poiché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari della Stazione avevano già svolto un’attività info investigativa sul soggetto che risultava essere un attivissimo spacciatore di droga e pertanto, effettuati i preliminari accertamenti, si sono presentati presso la sua abitazione di Corso Duca d’Aosta per eseguire una perquisizione domiciliare.

Ricerca che è stata fruttuosa avendo loro consentito di trovare in due scatole, occultate separatamente nella stanza da letto, 70 grammi circa di marijuana, una pietra di cocaina del peso di circa 20 grammi, un bilancino di precisione e la somma di 475 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il più ampio servizio realizzato dai militari in quella zona, invece, è stato finalizzato alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte a 66 detenuti agli arresti domiciliari, nonché a garantire il rispetto delle norme del Codice della strada da parte degli utenti della strada.

Sono state identificate 33 persone e controllati 28 autoveicoli con conseguente applicazione di 11 sanzioni amministrative per le più svariate motivazioni che spaziano dalla guida senza patente, alla mancata revisione del veicolo o anche all’uso del telefono cellulare durante la guida.