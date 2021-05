Decreto semplificazioni, Faraone: “C’è il commissario per il ponte Corleone”

“Sono contento di poter comunicare ai cittadini palermitani che, come promesso, nel decreto legge sulla semplificazione sarà prevista la nomina del commissario per la messa in sicurezza ed il raddoppio del Ponte Corleone a Palermo”. Lo dice in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. “Uno straordinario successo di Italia Viva – continua – ottenuto grazie all’incessante lavoro della senatrice Silvia Vono, del deputato Francesco Scoma, della presidente della commissione Trasporti alla Camera, Lella Paita, e della vice ministra Teresa Bellanova. Grazie anche al ministro Giovannini, che ha compreso che la messa in sicurezza del ponte e il raddoppio siano interventi indispensabili e non derogabili per la viabilità della città di Palermo”. “Presto- conclude Faraone – l’infernale traffico nella circonvallazione e in tutta la città sarà soltanto un brutto ricordo”. (ANSA).

“L’inserimento nel prossimo decreto per la semplificazione della nomina del commissario per i lavori di messa in sicurezza e raddoppio del ponte Corleone, a Palermo, è un’ottima notizia per la nostra città. Grazie all’iniziativa del presidente del Consiglio comunale di Palermo, Totò Orlando, e all’impegno del senatore Davide Faraone e dei parlamentari nazionali di Italia Viva, Palermo porterà a casa un risultato straordinario che consentirà di imprimere un’accelerazione a un iter che è andato troppo a rilento, a danno dei palermitani”. Lo dice il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici.