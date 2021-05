Fiadel-Cisal, Lattuca nuovo segretario aggiunto

Giovanni Lattuca è il nuovo segretario aggiunto della Fiadel-Cisal di Ragusa ed entra a far parte della famiglia sindacale in Sicilia guidata da Giuseppe Badagliacca. Lattuca, già segretario provinciale di altre sigle sindacali e con un’esperienza decennale nei settori dell’igiene ambientale, del terziario e del pubblico impiego, affiancherà il segretario provinciale Giorgio Iabichella. “Sono davvero soddisfatto dell’arrivo in Fiadel dell’amico Giovanni Lattuca– dichiara Giorgio Iabichella – Sono certo che contribuirà alla crescita del sindacato nel territorio di Ragusa, già iniziata a luglio2013, forte della sua conoscenza sindacale e della sua dedizione alla difesa e tutela dei diritti dei lavoratori”.