Nuovo collegamento Grimaldi tra i porti di Piombino e Palermo

PIOMBINO – Il porto di Piombino (Livorno) avrà un nuovo collegamento diretto con Palermo, grazie alla compagnia Grimaldi, che sarà inaugurato nei prossimi giorni. “La scelta di Grimaldi – ha commentato il presidente dell’Autorita di sistema portuale dell’Alto Tirreno Luciano Guerrieri – di operare a Piombino il servizio di linea con Palermo rappresenta un importante segnale di ripartenza per il nostro Sistema portuale, alle mutevoli esigenze di mercato, nell’ottica della piena affermazione della complementarietà dei suoi porti”.

Lo stesso Guerrieri ha poi sottolineato come la decisione della Compagnia di trasferire il servizio su Palermo nello scalo piombinese non produca riflessi negativi duraturi sul porto di Livorno: “Grimaldi ha recentemente rafforzato la propria presenza nello scalo livornese grazie al potenziamento dei servizi di linea esistenti su Olbia e all’immissione di navi più grandi. Il nuovo collegamento da Piombino a Palermo si inquadra tra l’altro in una strategia della società che andrà comunque a rafforzare il ruolo del porto di Livorno, attraverso il previsto ingresso di almeno un’altra nave”.