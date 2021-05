Pedonalizzazioni in centro e a Mondello? I tassisti dicono sì

PALERMO – I rappresentanti della cooperativa Radiotaxi Trinacria e del Sindacato Uritaxi hanno incontrato oggi l’assessore alla Mobilità del comune di Palermo Giusto Catania per rappresentare le esigenze del servizio pubblico, a seguito delle ordinanze di pedonalizzazione del lungomare di Mondello, di Via Amari e via Ruggero Settimo. “L’amministrazione comunale già in passato, in occasione delle precedenti ordinanze di limitazione del traffico, ha dimostrato sensibilità e pertanto siamo fiduciosi che le nostre richieste, necessarie per garantire l’efficienza del servizio taxi in città, possano essere accolte dall’amministrazione comunale – dicono i componenti del direttivo Uritaxi, ossia il presidente regionale Gaetano Calista, il presidente comunale Francesco Cangelosi, il presidente provinciale Giuseppe Calafiore, il segretario provinciale Rosolino Rosato, il presidente della cooperativa radiotaxi Trinacria Francesco Calista – Già i primi segnali sono importanti per l’intera categoria: l’istituzione del doppio senso di via Cavour, richiesto dalla nostra categoria tempo fa, sarà il primo passo per rendere più fluido il nostro servizio”.

Leggi notizie correlate • Taxi, tariffa unica da 10 euro - La giunta approva la delibera