Stasera in Tv la partita dell’Italia

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Inizia il weekend e il pubblico, tra il cinema, calcio, fiction e programmi di attualità, potrà scegliere la programmazione più adatta in base alle proprie preferenze. Da non perdere l’appuntamento calcistico e il film “Il Codice Da Vinci”.

Rai 1 trasmetterà, alle 20.30, un nuovo appuntamento calcistico, “l’amichevole internazionale” che vedrà protagonista la squadra dell’Italia contro la squadra di San Marino.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.20, il telefilm “N.C.I.S – Fedele a chi?”, episodio 8, 18esima stagione. L’episodio di questa sera è ambientato in Afghanistan, dove uno scuolabus con quattro bambine a bordo viene sequestrato dai talebani.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.20, “La principessa Sissi”. Il film racconta le vicende di Elisabetta, detta Sissi, figlia del granduca Massimiliano di Baviera, promessa sposa dell’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe.

Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, “Quarto grado – Le storie”, il programma di approfondimento e di cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Alla base dei racconti di cronaca e dei procedimenti giudiziari più discussi ci saranno sia collegamenti con inviati sul territorio che fondamentali ricostruzioni della redazione. La puntata di stasera verterà sulla storia di Denise Pipitone e di Antonio Di Fazio, il manager accusato di stupro da moltissime tirocinanti.

Canale 5 trasmetterà, alle 21.21, la soap opera “Il segreto”. Ambientata in Spagna, la soap racconta le vicende di Pepa, una levatrice che vede strapparsi via suo figlio appena nato, Tristan, Francisca e Raimundo. Temi principali di questa soap sono il coraggio, i segreti, l’amore, l’odio e la vendetta.

Italia uno trasmetterà, alle 21.20, “Taken 3 – L’ora della verità”. L’ex agente segreto Bryan Mills, contrassegnato dal sentimento della rabbia e della tristezza, dopo aver visto la moglie morire in modo brutale, si ritrova accusato del delitto. L’ex agente dovrà tentare la fuga e al contempo dovrà rintracciare i veri assassini.

Tv8 trasmetterà, alle 21.30, “Il Codice Da Vinci”. Langton, professore di simbologia religiosa all’università di Harvard, viene coinvolto nell’oscuro decesso del curatore del Louvre. Inizieranno, così, le sue indagine che lo porteranno fino alla scoperta di un segreto riguardante la vita di Gesù e dei cardini della fede cattolica.