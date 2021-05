SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Una donna Mariolina Nigrelli e la figlia Alessandra, di 14 anni sono state trovate impiccate nella loro casa di campagna pressi del Santuario del Letto Santo in aperta campagna a Santo Stefano di Camastra, nel messinese.

A trovare le due donne il marito Maurizio Mollica ceramista, che ha avvertito i carabinieri. Al momento non c’è una tesi privilegiata i militari indagano a tutto campo e non escludono la tesi dell’omicidio suicidio. La donna spesso si era allontanata di casa con la figlia, ma questa volta non erano rientrate all’orario previsto. Il padre è andato a cercarle in auto e ha fatto la macabra scoperta nella loro casa di campagna a otto chilometri dal centro abitato Una località nota dal punto di vista turistico per la presenza dell’omonimo Santuario che domina dall’alto tutta la vallata dell’Halaesa. Sul posto due ambulanze del 118, il medico legale e il magistrato di turno della Procura Patti.