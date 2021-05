Catania, compagnia aerea pronta a fungere da sponsor

CATANIA – Si corre in casa Catania, ma a breve si proverà a volare. La Sigi, che ha in mando le redini della società, sta cercando da tempo soci in grado di contribuire alla sopravvivenza del club stesso ed entro lunedì dovrà saldare le prime pendenze che serviranno per iniziare a programmare l’iscrizione al campionato.

Nella giornata di ieri a Torre del Grifo ci sono stati diversi incontri tra i soci della Sigi, che attendono i finanziatori. A farsi avanti sarebbe stata una compagnia aerea disposta a fungere da sponsor di maglia. A darne conferma è stato anche il sindaco Pogliese “C’è una compagnia aerea straniera interessata – ha dichiarato – spero che possa andare tutto in porto”.

Lunedì la Sigi dovrà presentare alla Covisoc il bilancio intermedio, che sarà uno dei passaggi necessari per procedere all’iscrizione, che avrà come data da esaminare il 31 marzo. Nel frattempo verrà valutato l’indice di patrimonializzazione, per il quale si potrà procedere a contestazioni entro il 16 giugno. Il Catania continua nella stesura consapevole che ogni discrepanza verrà punita con punti di penalizzazione in classifica. I tifosi, intanto, restano in attesa.