Concorsi, 162 posti nella Sanità in Campania

Concorsi pubblici e opportunità lavorative selezionate in collaborazione con https://www.liveconcorsi.it/: l’ultima novità concorsuale riguarda la regione Campania e più precisamente l’azienda ospedaliera dei Colli.

L’azienda ospedaliera dei Colli ha indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, al fine di reclutare n.162 figure sotto il profilo di operatore socio sanitario, categoria Bs, ruolo tecnico, con riserva del 10% dei posti messi a concorso per il personale interno, già in possesso dei requisiti specifici.

Per accedere al concorso, l’azienda ospedaliera dei Colli ha predisposto alcuni requisiti fondamentali. Si ritiene necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, e il possesso del titolo specifico di operatore socio sanitario conseguito a seguito dello svolgimento, e del suo conseguente superamento, del corso di formazione della durata annuale. I canditati che riusciranno a superare la selezione otterranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto concerne la domanda di partecipazione al concorso, si ritiene indispensabile, pena l’esclusione, procedere per via telematica. La domanda di partecipazione potrà essere redatta e inviata utilizzando il format presente sul sito dell’ospedale dei Colli, sezione iscrizioni e concorsi, entro e non oltre le ore 24.00 del 17/06/2021.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere versato un contributo concorsuale, non rimborsabile, di 10,32€. Per ottenere informazioni più precise sul concorso, sulle modalità di iscrizioni si consiglia di prendere visione del bando di concorso, prendendo visione del bollettino ufficiale della Regione Campania n.14 dell’08/02/2021.

Si invitano gli interessati a prendere visione del sito www.LiveConcorsi.it per ottenere, in modo più dettagliato, le informazioni necessarie circa i due bandi di concorso, i requisiti, i titoli di studio, l’iscrizione e il pagamento.

Per scoprire tutte le novità e le scadenze in tema di lavoro e concorsi, si consiglia inoltre di prendere visione della sezione concorsi, attraverso il link https://livesicilia.it/articoli/concorsi/.