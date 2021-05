Dal 3 giugno vaccini senza limiti d’età

Dal 3 giugno vaccinazioni senza limiti d’età. Parte la fase in larga scala della campagna di vaccinazione, con il via libera alle Regioni, alcune delle quali come la Sicilia avevano già cominciato a vaccinare i più giovani negli open day. La novità, scrive il Corriere della sera, sta nelle prenotazioni sulle piattaforme regionali che da giovedì saranno svincolate dall’anagrafica. E con il via libera dell’Ema a Pfizer fino ai 12 anni verranno coinvolti i minorenni fino a questa fascia d’età ma è atteso per questo passaggio l’ok dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco.

