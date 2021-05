Ekipe Orizzonte, si cerca la parità in Gara 2 contro Padova

Meno di ventiquattro ore al fischio d’inizio di GARA 2 tra Plebiscito Padova ed Ekipe Orizzonte. Domani, domenica 30 maggio alle 16:00, le catanesi saranno nuovamente ospiti delle venete per il secondo round della finale scudetto di pallanuoto femminile, che verrà trasmesso in diretta televisiva su RAI SPORT HD.

Le rossazzurre vanno in cerca del punto del pareggio, dopo la rocambolesca sconfitta subìta ai tiri di rigore in GARA 1, al termine di un match in cui sono state a lungo in vantaggio sulle avversarie.

Proprio dalla partita di ieri inizia la riflessione del coach dell’Ekipe Orizzonte, che alla vigilia della nuova sfida contro le biancoscudate analizza gli aspetti su cui bisogna prestare maggiore attenzione: “Per l’ennesima volta in questa stagione – ha detto Martina Miceli – abbiamo dimostrato che l’avversario più difficile per l’Orizzonte siamo proprio noi stesse. Pure in questo caso, anziché chiudere la partita e rimanere tranquille, ci siamo fatte prendere dalla frenesia di fare le cose subito. Di conseguenza, continueremo a lavorare su questo aspetto, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, con la consapevolezza che probabilmente dovremo farlo ancora. Ad ogni modo, anche ieri abbiamo sicuramente espresso del buon gioco e abbiamo fatto vedere delle belle cose, che comunque ci teniamo come delle certezze su cui puntare. Domani quindi cercheremo di non ripetere alcune disattenzioni e sviste che hanno compromesso la prima partita”.

QUESTO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA FINALE SCUDETTO:

GARA 1 – venerdì 28 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 13-12 d.t.r.

GARA 2 – domenica 30 maggio, ore 16.00 Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte DIRETTA RAI SPORT HD

GARA 3 – venerdì 4 giugno, ore 20.15 Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova DIRETTA RAI SPORT HD

ev GARA 4 – domenica 6 giugno, ore 16.00 Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova DIRETTA RAI SPORT HD

ev GARA 5 – mercoledì 9 giugno, ore 19.00 Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte DIRETTA RAI SPORT HD