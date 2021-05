Lega, allestiti i gazebo per il tesseramento

GIARRE – La Lega torna nelle piazze per la campagna di tesseramento 2021. Anche a Giarre e Mascali, nel fine settimana, amministratori, militanti e attivisti allestiranno banchetti e gazebo per raccogliere le iscrizioni al partito. Oggi, dalle 16 alle 20, sarà possibile rinnovare la tessera o iscriversi per la prima volta in piazza Arcoleo a Giarre mentre domani, dalle 10 alle 13, i leghisti saranno presenti in piazza Duomo a Mascali. “Siamo felici di tornare in piazza, a contatto con la gente – dichiara Giovanni Barbagallo, commissario giarrese del Carroccio – Per noi è un importante momento di confronto. Oltre al tesseramento, infatti, raccoglieremo segnalazioni e istanze dei cittadini sui problemi da risolvere, cosa che abbiamo continuato a fare anche in questi mesi, nonostante le restrizioni”. La campagna di tesseramento sarà svolta nel pieno rispetto delle misure previste, in tutta sicurezza e con i relativi distanziamenti. “Invitiamo le persone a venirci a trovare – aggiunge Giuseppe Cardillo consigliere comunale della Lega a Mascali – per ascoltare il nostro progetto politico e per sottoscrivere la tessera, in modo tale da poterci affiancare in questo percorso di cambiamento. Siamo convinti che essere presenti nel territorio e stare a contatto con i cittadini sia per noi un dovere. Solo in questo modo possiamo dare risposte concrete”.