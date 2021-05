Palermo, “Amici Rosanero” scrivono a Mirri: “Chiediamo un incontro”

L’associazione “Amici Rosanero” scrive al presidente del Palermo, Dario Mirri, per avere chiarezza. In qualità di rappresentanti dell’azionariato popolare e soci di minoranza, il gruppo – tramite una nota – ha chiesto un incontro per capire quale sarà il futuro del club e come verrà programmata la prossima stagione sportiva: “Carissimo Presidente – si legge nel comunicato -. Il verdetto del campo ha purtroppo condannato il nostro amato Palermo a una nuova stagione in Lega Pro. La situazione economica della società, negativamente condizionata dalle conseguenze della crisi pandemica, ha richiesto nei mesi scorsi l’intervento dei soci al fine di garantire la continuità aziendale e terminare la stagione calcistica all’inseguimento dell’obiettivo della promozione. Come rappresentanti dell’azionariato popolare e soci di minoranza chiediamo quindi la tua disponibilità a un incontro con i nostri associati, con le modalità che riterrai più opportune, al fine di discutere delle prospettive della società e dei programmi per la prossima stagione. Forza Palermo! Il direttivo dell’associazione AmiciRosanero”, conclude la nota.