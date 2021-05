Tedesco: “Io pronto per il Palermo, ma con Sagramola è difficile”

PALERMO – “Io mi sento pronto per il Palermo”. Ne è sicuro Giovanni Tedesco, ex centrocampista e capitano rosanero, diverse volte accostato come possibile nuovo allenatore del club siciliano. Intervistato da Gold78, Tedesco ha poi proseguito: “Alleno da 10 anni, tante stagioni tra Malta, Foligno, Palermo… Credo di aver l’esperienza necessaria per potere avere una chance. A Malta ho fatto esperienza in Europa League, cosa che mi ha formato, sono stato negli staff del Palermo con Delio Rossi e Cosmi che mi hanno formato, come anche la breve esperienza con Schelotto. Ripeto, mi sento pronto. Ma fin quando ci sarà Sagramola non credo di potere avere spazio, prima magari farò ancora esperienza”.

Poi ancora sull’attuale amministratore delegato del Palermo, Tedesco ha aggiunto: “Sono stato tirato in ballo da Sagramola che disse ‘gli ex parlano perché vorrebbero entrare nel castello senza riuscirci’. Mi sono sentito chiamato in causa, è giusto che io da tifoso, ma anche da addetto ai lavori, esprima il mio dissenso. Si prenda le sue responsabilità. Nel vero castello del Palermo lui non si vedeva mai. I nostri riferimenti erano Foschi, Sabatini, Sogliano… Lui era sempre solo, stava chiuso nel suo ufficio. Adesso invece è Amministratore Delegato, direttore sportivo, allenatore… Nella mia vita io mi sono sempre guadagnato tutto, non ho mai chiamato nessuno in società per chiedere di allenare. Tutto ciò che ho ottenuto nella mia carriera l’ho fatto per meriti miei”, ha concluso Tedesco.