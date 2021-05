Vazquez: “La mia storia col Palermo. Futuro? Sto riflettendo”

“Esclusione dalla lista del Palermo di Gattuso? Mi prese molto di sorpresa, sono sincero. Lì mi dissero che c’era la possibilità di andare a Cipro e io risposi di no, perché non mi sembrava una buona opzione per me. Io cercavo di continuare ad allenarmi anche se poi non avrei giocato, di farlo per me, perché sapevo che quella non fosse la fine”. A rivelarlo è Franco Vazquez, fantasista del Siviglia ex Palermo, ai microfoni di Gianclucadimarzio.com. Il trequartista argentino ha poi raccontato del suo reintegro in squadra con l’arrivo di Iachini: “Quando mi disse che mi avrebbe reintegrato lo ringraziai, ma risposi di no, che volevo andare via perché pensavo che non si fossero comportati bene con me. Alla fine, ebbi l’opportunità di andarmene, ma Iachini fece tutto il possibile per farmi rimanere e lì iniziò tutta la mia storia con il Palermo. Futuro? Qualche offerta l’ho già avuta, però ora ho qualche giorno di vacanza e voglio rifletterci con calma. È una decisione importante per la mia carriera.”