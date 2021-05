Acireale, De Sanzo: “Squadra da elogiare. Abolirei regola under”

ACIREALE – “Questi ragazzi, per le prestazioni che stanno sfornando e per come lavorano, sono da elogiare e spero che la gente ne sia contenta”. A dirlo è Fabio De Sanzo, allenatore dell’Acireale, presentando la sfida esterna contro il Rotonda. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei granata si è poi soffermato sulla regola degli under: “Io la abolirei del tutto. Noi abbiamo la fortuna di avere gente come La Vardera o Joao Pedro che giocherebbero a prescindere ma con questa regola viene meno la meritocrazia”. Sugli avversari e le numerose assenza, De Sanzo ha poi concluso: “Loro hanno un organico che potrebbe tranquillamente arrivare tra le prime tre. Li abbiamo studiati bene, mi auguro che i ragazzi faccia la solita partita come ci ha abituato. Defezioni? Purtroppo ogni partita c’è qualche assente, contro i lucani mancherà Savanarola e spero di recuperarlo per la prossima anche se la vedo dura. Cannino ha ripreso e sta bene, De Pace deve avere ancora un po’ di riposo perché sta lottando con la pubalgia. Strumbo è da valutare, Raia credo che sarà assente per altre due settimane”.