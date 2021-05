Adani esalta Lucca: “E’ già smaliziato, Serie C laboratorio talenti”

“Un giovane interessante è Lorenzo Lucca del Palermo. È alto 195 cm, è un 2000, la metà dei gol li ha fatti di testa. Alcuni movimenti e alcuni modi di smarcarsi in area sono da giocatore completo, già smaliziato.” Questo il pensiero di Lele Adani, ex difensore dell’Inter, sul centravanti classe 2000 del Palermo, Lorenzo Lucca. Ospite fisso della BoboTv, Adani si è anche soffermato in generale sul campionato di Serie C: “È un laboratorio di talenti, per chi comincia da più indietro o per chi nasce da primavere di squadre importanti, è molto utile passare da lì. Sui playoff punto sul Padova, però occhio anche ad Avellino e Alessandria. In questi incredibili playoff ci sono stati dei risultati in bilico fino alla fine, con delle partite veramente lottate, come a Modena, Renate o Avellino. Non basta il blasone, non basta la storia, non bastano i soldi”.