Bernal fa suo il Giro d’Italia: secondo il siciliano Caruso

MILANO – Entra nella storia il colombiano Egan Bernal. Il corridore della Ineos nel 2019 ha conquistato il Tour de France e oggi ha trionfato a Milano conquistando il Giro d’Italia numero 104.

Bernal è il secondo colombiano a conquistare il giro rosa, il primo fu Nairo Quintana nel 2014. Bernal con questa vittoria conferma di essere uno dei ciclisti più forti in attività e a soli 24 anni potrà dire tanto per tanti anni. Il Giro per lui non è mai stato in discussione e dalla nona tappa, con l’arrivo di Campo Felice, ha indossato la maglia rosa senza mai perderla.

Alle spalle del colombiano si è piazzato il ragusano Damiano Caruso, che era partito gregario di Mikel Landa che è stato costretto al ritiro, e che si è sobbarcato tutto il peso della Bahrain-Victorious. Al terzo posto il britannico Simon Philipp Yates.

La tappa odierna, ultima del Giro, se l’è aggiudicata il compagno di squadra della maglia rosa Filippo Ganna, che si conferma ancora il più forte a cronometro nonostante una foratura, causa vetro, quando mancava un chilometro alla fine che l’ha costretto a cambiare la bici.