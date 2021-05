Bimba di 5 anni positiva al Covid: classe in quarantena

Avviata anche le indagini per accertare la situazione dei familiari ed anche tutti i contatti che i bambini hanno avuto negli ultimi tempi

Nella scuola dell’infanzia di Pianoconte, borgata residenziale di Lipari, una bimba di 5 anni è risultata positiva al covid. Tutta la sua classe è stata messa in quarantena. Complessivamente 14 i bimbi e due le maestre nei prossimi giorni saranno sottoposti ai tamponi da parte dei medici dell’Usca. Il dirigente scolastico Renato Candia ha fatto prevedere la sanificazione dei locali, per il resto nel plesso scolastico le lezioni si svolgono regolarmente. Avviata anche le indagini per accertare la situazione dei familiari ed anche tutti i contatti che i bambini hanno avuto negli ultimi tempi. A Lipari vi è un altro contagiato e altri sei sono nella vicina isola di Vulcano. (ANSA).