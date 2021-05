Buffon: “Ho bisogno di staccare la spina. Non mi piace fare paragoni”

“Ora ho bisogno di staccare e riposare, di immettere nel mio serbatoio energie nuove. Qualsiasi tipo di scelta andrò a fare non voglio pentirmene e voglio farla con la massima serenità e convinzione, e questo lo puoi fare dopo un periodo di riposo. Io sono una persona felicissima, non chiedo di meglio, posso anche smettere di giocare. Penso di aver fatto abbastanza nella mia carriera”. Lo dichiara il portiere della Juventus Gianlugi Buffon, ai microfoni di “Juventus.com”.

Il portiere si è soffermato anche sulla delusione più cocente della sua lunga carriera: “Probabilmente la finale di Cardiff. Non perché abbiamo perso ma perché ci siamo disgregati, ci siamo sciolti come squadra nel secondo tempo. E quello mi è dispiaciuto. Col Real Madrid avremmo potuto perdere, ma 4-1 no, dando la sensazione di essere degli scappati di casa. Quello mi ha fatto male. Mi ha fatto veramente male l’eliminazione dopo il 3-1 a Madrid, fin lì era stata la serata più bella della mia vita in bianconero. Ero orgoglioso di giocare in una squadra simile”.

Da molti Buffon, che a fine stagione lascerà definitivamente la Juventus, è considerato il migliore portiere di tutti i tempi, lui, però, non vuole fare paragoni: “Non mi piace fare questo discorso perché il calcio è cambiato tantissimo. Credo che alla fine nel calcio ci siano veramente tante icone, non mi piace il voler per forza trovare il più bravo. Ci sono delle icone e le icone restano uguali. Quando parlano di Pelè, Maradona, Messi, Cristiano, perchè scegliere il più forte? Sono giocatori stratosferici, accontentiamoci di questo”.