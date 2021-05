Catania, si continua a lavorare per ridurre i debiti

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Continua senza sosta il lavoro della Sigi, che detiene la maggioranza del Catania calcio. Questo perché il tempo a disposizione per l’iscrizione va di giorno in giorno diminuendo, ma i soci hanno già reperito i fondi necessari.

Il 28 giugno dovrà essere ratificata l’iscrizione e per farlo serviranno 2,7 milioni di euro. Pronti anche i 350 mila euro a garanzia della fideiussione. La Sigi ha già effettuato una stima per affrontare la prossima stagione (comprese trasferte, tasse per il campionato, stipendi a calciatori e dipendenti) e ha stimato che serviranno circa 6 milioni di euro.

La società però, da tempo, attende risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate che da diversi mesi ha sul tavolo l’incartamento per la richiesta di sconto e dilazione di pagamento per il debito. A questo si aggiunge anche il debito nei confronti del comune di Mascalucia. Senza “sconti” da questi due enti sarà difficile trovare degli acquirenti interessati al club seppure una compagnia aerea sembra interessata a fungere da sponsor di maglia per immettere denaro nelle casse della squadra rossazzurra.