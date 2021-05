Ekipe Orizzonte si riscatta e pareggia la serie: Padova battuto 9-8

Le siciliane hanno rimesso subito in piedi la serie per la vittoria dello scudetto

PADOVA – Riscatto immediato in finale scudetto per l’Ekipe Orizzonte, che conquista GARA 2 e si porta sull’1-1, mettendo alle spalle la sconfitta del match d’esordio disputato due giorni fa. Le catanesi hanno vinto 9-8 la sfida giocata nel pomeriggio sul campo del Plebiscito Padova, centrando un successo più che meritato al termine di una partita guidata dall’inizio alla fine.

Rossazzurre in vantaggio già dalle prime fasi del match, che ha visto la squadra allenata da Martina Miceli andare sopra anche di quattro reti in più di una occasione. Vittoria lanciata dalla partenza a razzo dell’Ekipe Orizzonte, in vantaggio per 3-0 al termine del primo tempo. Doppio botta e risposta tra le due squadre nella seconda frazione, chiusa sul 2-2. Poi etnee brave a gestire e contenere il tentativo di rimonta dell venete, avanti per 3-2 sia nel terzo che nel quarto parziale di gioco.

Claudia Marletta e Jelena Vukovic sono state le top scorer rossazzurre con tre reti a testa, due gol per Giulia Viacava e uno per Rosaria Aiello.

Al termine della gara è arrivato il bilancio del presidente dell’Ekipe Orizzonte, che ha lanciato le prossime sfide contro le biancoscudate: “Anche oggi siamo partite bene e stavolta siamo riuscite a vincere – ha detto Tania Di Mario – , ma avremmo potuto fare ancora meglio di quel che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato tanto su determinati aspetti, però probabilmente dobbiamo continuare a migliorare. Eravamo consapevoli che in questa partita avremmo sofferto e volevamo che le nostre giocatrici fossero contente di farlo, cosa che di fatto è accaduta e conta più del risultato finale. Certamente avremmo potuto dimostrare maggiore maturità e gestire il match in un altro modo, controllando in maniera differente il ritorno di un avversario che non aveva avuto un avvio brillante e affrontandolo più serenamente. Oggi per noi ha funzionato l’uomo in più e la partita si è rivelata molto simile a quella di due giorni fa. Però è bello pensare di aver imparato qualcosa, ma adesso non dobbiamo più dimenticarla. Ora dobbiamo resettare questa partita e convincerci che si riparte da zero, archiviando del tutto le prime due sfide di questa finale e pensando subito alle prossime due, che siamo contente di poter giocare a Catania”.

A commentare la gara odierna anche la numero otto rossazzurra, tra le migliori in campo per la squadra catanese: “Sicuramente – ha detto Claudia Marletta – queste sono le partite più belle della stagione e quella di oggi è stata una battaglia vera e propria. Ora però dobbiamo guardare subito avanti e lavorare ancora tanto, perchè abbiamo commesso diversi errori, anche se adesso siamo più consapevoli della forza del gruppo. Vogliamo continuare così e fare di tutto per toglierci nuove soddisfazioni. Dovremo dedicarci a diversi aspetti, però è certamente meglio sbagliare qualcosa adesso e non nel momento più importante”.

Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova si ritroveranno a Catania già la prossima settimana, per giocare GARA 3 venerdì 4 giugno alle 20:15 e GARA 4 domenica 6 giugno alle 16:00, sempre sul campo della piscina “Francesco Scuderi” di via Zurria.

IL TABELLINO DEL MATCH:

PLEBISCITO PADOVA-EKIPE ORIZZONTE 8-9 (Parziali: 0-3; 2-2; 3-2; 3-2)

PLEBISCITO PADOVA: Teani, Savioli M. 1, Savioli I., Gottardo, Queirolo 1, Casson 1, Millo, Dario 1, Cocchiere, Ranalli 4, Meggiato, Centanni, Giacon. All. Posterivo

EKIPE ORIZZONTE: Gorlero, Ioannou, Garibotti, Viacava 2, Aiello 1, Barzon, Palmieri, Marletta 3, Emmolo, Vukovic 3, Riccioli, Leone, Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Calabro e L. Bianco

Note – Superiorità numeriche: Padova 2/8, Catania 7/12. Ammonito Posterivo per proteste nel terzo tempo a 3.56. Espulsa per gioco violento Garibotti (C) a 5.50 nel terzo tempo. Dario (P) uscita per limite di falli a 4’52.

QUESTO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA FINALE SCUDETTO:

GARA 1 – venerdì 28 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 13-12 d.t.r.

GARA 2 – domenica 30 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 8-9

GARA 3 – venerdì 4 giugno, ore 20.15 Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova DIRETTA RAI SPORT HD

GARA 4 – domenica 6 giugno, ore 16.00 Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova DIRETTA RAI SPORT HD

ev GARA 5 – mercoledì 9 giugno, ore 19.00 Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte DIRETTA RAI SPORT HD