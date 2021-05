Licata, Campanella: “Salvezza ok, ma obiettivo non era questo”

“Adesso andiamo a recuperare questa gara col Santa Maria. La squadra viene da risultati positivi e speriamo di fare risultato a tutti i costi”. Così Giovanni Campanella, tecnico del Licata, in vista della sfida contro il Santa Maria. Intervistato da “Licata4you web-channel”, l’allenatore gialloblù ha poi proseguito: “Turnover nel finale di stagione? Spero di far giocare chi ha giocato meno perché qualcuno è stanco. Domenica scorsa c’era un gran caldo e l’abbiamo accusato un po’ tutti. Dopo 25 minuti del secondo tempo si è giocato poco, anche per colpa dell’umidità. Speriamo di far giocare qualcuno che non ha avuto molto spazio”.

“La salvezza è un ottimo risultato, lo abbiamo ottenuto matematicamente dopo l’annullamento dei play out da parte della LND – ha spiegato Campanella -. Diciamo chiaramente che gli obiettivi non erano questi. Ancora mancano quattro partite e ci possiamo riprendere, rispettando le aspettative di inizio anno. L’importante è che siamo salvi matematicamente, questa era la cosa che interessava di più alla società”.