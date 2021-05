PD, la segreteria provinciale: “Incentivare vaccinazione, Hub sempre aperti”

CATANIA – L’alto numero di contagi e l’andamento delle vaccinazioni: questi alcuni dei temi al centro della riunione in videoconferenza, della segretaria provinciale di Catania del Partito Democratico, presieduta dal segretario Angelo Villari e con la presenza della presidente dell’assemblea provinciale, Ersilia Saverino.

L’uscita dalla pandemia ed il rilancio di Catania e provincia – si legge nella nota del Pd etneo – vanno collegati alla vaccinazione di massa dei cittadini, ancora troppo lenta. Per far fronte a questi ritardi, il Partito Democratico chiede alla Regione Siciliana e all’Asp Catania l’avvio della vaccinazione ventiquattro ore su ventiquattro in tutti gli hub del territorio e un sostegno maggiore alle farmacie ed ai medici di base che hanno già espresso disponibilità a vaccinare i loro assistiti nel territorio, in particolare i più fragili, ai quali andrebbe assicurata la somministrazione domiciliare. Per la segreteria provinciale Pd – si legge ancora nella nota – il presupposto per il successo della campagna di vaccinazione è l’approvvigionamento permanente e bastevole dei vaccini per tutta la popolazione, in modo da completare la campagna nel più breve tempo possibile.

Nella stessa riunione sono stati illustrati i dati del tesseramento 2020 , con oltre 2100 iscritti, giudicati molto soddisfacenti da tutti i componenti della segreteria provinciale.