Si allenavano in zona rossa: chiusa una palestra

CATANIA – I Carabinieri della Stazione di Scordia, nell’ambito delle attività disposte per garantire l’osservanza da parte di cittadini ed esercenti di attività commerciali delle disposizioni per il contrasto alla diffusione epidemica nella zona rossa di Scordia, hanno controllato una palestra in via Guido Rossa.

La verifica ha permesso di constatare la presenza, all’interno della struttura, di tre persone intente a svolgere attività fisica sebbene due di esse, in particolare, non fossero iscritte a competizioni di livello agonistico di riconosciuto livello nazionale.

Per questo motivo nei confronti dei due trasgressori è stata elevata la prevista sanzione amministrativa, analogamente irrogata anche nei confronti della titolare della palestra per la quale, però, è stata disposta anche la chiusura temporanea dell’attività per cinque giorni.