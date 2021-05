Tragedia in Moto3, è morto il pilota Dupasquier

Arrivano notizie tristi dall’ospedale Careggi di Firenze, dove, nella giornata di ieri, è stato trasportato il pilota Jason Dupasquier, coinvolto in un incidente. Il diciannovenne purtroppo è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella drammatica caduta durante le qualifiche della Moto3 al Mugello sabato pomeriggio.

Troppo serie ed estese le conseguenze dell’impatto del giovane svizzero con la sua KTM, che lo ha travolto dopo averlo disarcionato. Il successivo contatto con lo spagnolo Alcoba, che lo ha investito passandogli sulle gambe, ha ulteriormente aggravato lo scenario. La tragica notizia è stata data dalla MotoGp con un tweet: “Siamo profondamente rattristati nel comunicare la perdita di Jason Dupasquier. A nome di tutta la famiglia della MotoGP, mandiamo il nostro affetto alla sua squadra, alla sua famiglia ed ai suoi cari. Ci mancherai moltissimo, Jason. Corri in pace”.

Il tragico indicente non ha lasciato scampo a Dupasquier che avrebbe compito 20 anno il prossimo 7 settembre. Il pilota della KTM ha perso il controllo del mezzo all’Arrabbiata 2, è stato sbalzato di sella ed è caduto rovinosamente sull’asfalto, venendo investito dalla propria moto.

Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime, il pilota ha perso conoscenza in maniera immediata, con i tentativi di rianimarlo che non hanno avuto l’esisto sperato. Per questo motivo si è reso necessario il trasporto in elicottero all’ospedale di Careggi. Nella notte Dupasquier è stato operato al torace per una lesione vascolare. Purtroppo le condizioni del giovane non sono migliorate e i medici nulla hanno potuto: Dupasquier è morto senza riprendere conoscenza.