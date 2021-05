Campionati Regionali Atletica: brilla la stella Fonti

PALERMO – Ai Campionati Regionali Assoluti e Promesse che si sono disputati questo fine settimana, presso la pista di atletica del centro polisportivo del Cus Palermo, a brillare maggiormente è stata la stella di un Allievo, Simone Pio Fonti della Milone Siracusa, secondo nei 400 dietro Riccardo Meli (Cus Palermo) con il tempo di 49.43 che gli è valso il minimo per gli europei di categoria in programma a Rieti a fine agosto. Diciassette anni, nato ad Acireale e allenato da Sarò Cannavo, Fonti era al suo terzo 400 della carriera, prima gara a Palermo e tanto futuro davanti a lui.

La due giorni di gare palermitana ha visto, in generale, buoni spunti tecnici e tanta voglia di guardare avanti, dopo un anno “annullato” dalla pandemia. Le sfide più interessanti: nei 400 femminili successo di Giulia Magno (Cus Catania), unica insieme a Giuseppe Rao della Milone (nel peso) ad avere bissato il successo dei regionali del 2019 (quelli dello scorso anno erano saltati a causa dell’emergenza sanitaria).

L’under 23 è stato anche primo anche nel disco, secondo dietro Mascali che è tesserato per società di oltre lo stretto. Ritorno vincente nei 3000 siepi per Clara Tasca (Cus Catania). Nei 1500 l’ennesima conferma per Zouhir Sahran che batte sul filo di lana Cannizzaro, chiudendo con un 3.54.55 che migliora il suo precedente personale sulla distanza. Cannizzaro vince negli 800. Miriam Miceli (Siracusatletica) fa il pieno, 1500 e 800 con alle sue spalle, in entrambe le gare, un’ottima Giorgia Prazza (Trinacria Siracusa).

Nella velocità i 100 maschili registrano tre atleti in tre centesimi, la spunta Mauro Giudice della Milone (11.04) che supera Carini (Siracusatletica) e Battaglia Pitinello (Cus Catania). Dopo aver vinto i 400, Riccardo Meli raddoppia e si aggiudica anche i 200 (21.66) con qualche recriminazione. In pedana brilla l’atleta del Cus Palermo Antonella Siracusa andata a titolo, tra le Promesse, nel disco e nel martello. Di figlia d’arte in figlia d’arte con Marcella Roccasalva (Milone Siracusa) che porta a casa due titoli assoluti, triplo e lungo. Sempre Milone nel lungo con l’under 23 Cristian Arena. Poche palpitazioni nell’alto, vince Giarrizzo (Pro sport 85 Valguarnera) con 2.03 stessa misura per Magnano della Milone.

Doppio titolo per Nicoletta Tarascio (Milone Siracusa) negli ostacoli (100 e 400 ostacoli), mentre al maschile il giro di pista con ostacoli vede la scontata vittoria di Giuseppe Biondo (Cus Palermo). 5000 dagli alti contenuti tecnici, tra le donne la vittoria è andata ad Alice Sansone (Siracusatletica); tra gli uomini due sub 15′, Alessandro Brancato (14.51.86) che ha preceduto Ivan Antibo (14.55.20), con il titolo così che ricade sul primo dei non “fuori sede” Zouhir Sahran (Milone) 15.00.24. 100 femminili vinti dalla catanese Torrisi tesserata per una società bresciana e dunque titolo a Gaia Ignoffo (Cus Palermo). Velocità che ha visto Svetlana Fanale prima nei 200.

I campionati regionali, giunti alla loro 99esima edizione, sono stati anche l’occasione per rivedere in pista lo spettacolo delle gare di marcia, troppo spesso dimenticate nei meeting. Titoli per Desiree Di Maria (Cus Catania) e Salvatore Manera (Etna atletica San Pietro Clarenza).

I neo campioni siciliani

Donne

100 m. Gaia Ignoffo (Cus Palermo) 12.51; 400 m. Giulia Magno (Cus Catania) 58.02; 1500 m. Miriam Miceli (Siracusatletica) 4.44.13; 3000 siepi Clara Tasca (Cus Catania) 11.31.69; Marcia 5 km Desiree Di Maria (Cus Catania); 100 m. ostacoli Nicoletta Tarascio (Milone Siracusa) 17.86; Alto Costanza Caligiore (Milone Siracusa) 1.50; Triplo Marcella Roccasalva (Milone Siracusa) 11.65; Peso Irene Messina (SAL Catania) 9.99; Martello Irene Scarpisi

(Cus Palermo) 48.52; 400 ostacoli Nicoletta Tarascio (Milone Siracusa) 1.09.86; 800 m. Miriam Miceli (Siracusatletica) 2.18.17; 200 m. Svetlana Fanale (Cus Palermo) 25.74; 5000 m. Alice Sansone (Siracusatletica) 18.11.08 ; Disco Rim Jawadi ( Siracusatletica) 32.16; Giavellotto Roberta Ricchiari (Cus Palermo) 30.4; Lungo Marcella Roccasalva (Milone) 5.44.

Uomini

100 m. Mauro Ignazio Giudice (Milone Siracusa) 11.04; 400 m. Riccardo Meli (Cus Palermo) 47.99; 1500 m. Zouhir Sahran (Milone Siracusa) 3.54.55; 3000 m. siepi Giuseppe Trimarchi (Atletica Villafranca) 10.08.95; 110 m. ostacoli Alessandro Cesarò (Cus Palermo) 15.32; Asta Lucio Lucania (Cus Palermo) 3.80; Triplo Salvatore Cannistrà (Atl. Villafranca) 13.84; Peso Giuseppe Rao (Milone Siracusa) 13.84; Martello Christian Indelicato (Milone Siracusa)

51.64; Marcia 10 km Salvatore Manera (Etnatletica San Pietro Clarenza) 48.41.55; 400 ostacoli Giuseppe Biondo (Cus Palermo) 53.36; 800 m. Carmelo Cannizzaro (Libertas Running Modica) 1.54.09; 200 m. Riccardo Meli (Cus Palermo) 21.66; 5000 m. Zouhir Sahran (Milone Siracusa) 15.00.24; Giavellotto Carmelo Impalà (Atletica Villafranca) 51.85; Lungo Cristian Arena (Milone) 6.71; Disco Giuseppe Rao (Milone Siracusa) 42.28; Alto Giuseppe Giarrizzo (Pro Sport 85 Valguarnera) 2.03;

I neo campioni siciliani (Promesse)

DONNE:

100 m. Gaia Maria Ignoffo (Cus Palermo) 12.51; 400 Paola Villari (Atletica Savoca) 1.23.34; Giulia Sanò (Atletica Villafranca) 8.70; Peso Antonella Siracusa (Cus Palermo) 9.97; Martello Antonella Siracusa (Cus Palermo) 46.32;Ilenia Riggio (Atletica Savoca) 19.73; Lungo Valentina Agata Rubino (Pro Sport 85 Valguarnera) 5.41; 200 m. Svetlana Fanale (Cus Palermo) 25.74; 5000 m. Alice Sansone ( Siracusatletica) 18.11.08; Disco Martina Egitto

(Atletica Savoca) 18.95;

UOMINI:

100 m. Antony Lo Cricchio (GS Atletica Partinico); 400 m. Riccardo Meli (Cus Palermo) 47.99; 1500 m. Zouhir Sahran (Milone Siracusa) 3.54.55; Asta Gianluca Alcamo (Cus Palermo) 3.30; Triplo Luigi Allocca (Atletica Virtus Acireale) 12.70; Peso Giuseppe Rao (Milone Siracusa) 13.84;Martello Christian Indelicato (Milone Siracusa) 51.64; Disco Giuseppe Rao (Milone Siracusa) 42.28; Alto Giuseppe Giarrizzo (Pro Sport 85 Valguarnera) 2.03: 400 ostacoli Matteo Puglisi (Atletica Avola) 58.98; 800 m. Carmelo Cannizzaro (Libertas Running Modica) 1.54.09; 200 m. Riccardo Meli (Cus Palermo) 21.66; 5000 m. Zouhir Sahran (Milone) 15.00.24; Giavellotto Luca Grasso (Atletica Virtus Acireale) 45.75; Lungo Cristian Arena (Milone) 6.71;