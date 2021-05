Corsa clandestina di cavalli VIDEO La denuncia diventa social

CATANIA – E’ una piaga – tutta catanese – che sembra non si riesca ad estirpare. Le corse clandestine di cavalli sono uno dei fenomeni criminali più diffusi nella provincia. E molte volte c’è il collegamento con la criminalità organizzata. Alle prime luci del mattino, tra i tornanti dell’Etna e le strade isolate del calatino, si riversano decine e decine di persone ad assistere a competizioni senza alcuna autorizzazioni e sicurezza. Da qualche ore è comparso su uno dei social più diffusi un video di una gara di calessi con seguito di carosello di scooter e tifosi ai bordi delle strade. Momenti pericolosissimi che sono stati immortalati anche da un partecipante con un cellulare (in formato Hd) e poi caricato su internet. Come se fosse quasi un vanto. La corsa clandestina – come riporta Meridionews – sarebbe avvenuta a Camporotondo Etneo e le forze dell’ordine sarebbero già al lavoro per identificare i partecipanti. Da più parti si è scatenata la condanna da parte dei cibernauti che chiedono un intervento mirato per arginare questi tornei. Condanna condivisa anche da diverse associazione animalista visto lo sfruttamento dei cavalli nelle corse. In questa epoca le denunce passano dai social.