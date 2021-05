Covid: Sardegna, Molise e Friuli diventano zona bianca

In Sardegna, la novità principale riguarda una sorta di green pass per calcolare il numero di presenti, in piscine, feste e ristoranti

Da oggi Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia diventano zona bianca, il governatore friulano Fedriga avverte: “Dobbiamo prendere questa opportunità di riapertura con l’attenzione dovuta”. In Sardegna, la novità principale riguarda una sorta di green pass per calcolare il numero di presenti, in piscine, feste e ristoranti. Il direttore dell’Istituto Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli ritiene “improbabile una ripresa dell’infezione in autunno”. Allarme del Gimbe: criticità nel tracciamento e per gli over-60.