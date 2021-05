Fiordilino: “Inseguivo Serie A da tempo, Palermo non merita C”

“Inseguivo la Serie A da tanto tempo. Sappiamo tutti com’è andata il primo anno di B col Palermo, ho sempre pensato a quella finale di Frosinone, che poteva cambiare la vita sia a me che a tanti palermitani di quella squadra. L’anno dopo non ci hanno nemmeno fatto fare i playoff…”. Così Luca Fiordilino, centrocampista palermitano del Venezia, fresco vincitore dei playoff di Serie B. Intervistato da Il Giornale di Sicilia Fiordilino ha poi parlato dell’amicizia che lo lega ad Andrea Accardi e Nino La Gumina: “Ci sentiamo quasi ogni giorno, con Andrea ho un rapporto bellissimo. Spero arrivi presto il suo turno, se lo merita per quanto fatto ma lo spero anche per il Palermo perché non merita la Serie C”. Il centrocampista, quando indossava la maglia rosanero, è stato uno dei protagonisti della sfida contro il Frosinone, vinta dai ciociari: “Il primo pensiero è stato proprio per chi ha vissuto la finale di Frosinone, ovvero Pomini e il nostro team manager Todaro. Già nel primo tempo avevo paura che finisse in quel modo… Abbiamo realizzato un sogno“, ha concluso Fiordilino.