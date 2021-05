Giornate Fai di Primavera: la Catania inattesa

Nel 2021, il Fondo per l’Ambiente italiano con la sua Delegazione siciliana ha deciso di rimandare le Giornate di Primavera a tempi migliori che, finalmente, sono arrivati! Il 5 e il 6 giugno2021, la Delegazione del FAI di Catania vi condurrà, dopo un anno in apnea, in un percorso intorno ad una CataniainAttesa. Le visite, organizzate dalla Delegazione di Catania, si articoleranno in percorsi guidati, grazie anche al supporto dell’Associazione Guide di Catania a cui vanno i nostri ringraziamenti. Un ringraziamento speciale va all’Arma dei Carabinieri ed in particolare al Comando Legione Carabinieri “Sicilia” che a Catania, per l’occasione, consente l’apertura della caserma di Piazza Verga.

I siti aperti in città a Catania saranno

Caserma dei Carabinieri “Vincenzo Giustino” in Piazza Verga Piazza Giuseppe Verga, 8

Esposizioni:

Breve Antologica. Sculture di Antonino Triolo

a.l.l. time Installazioni di Adriana Tomasello

Orari d’apertura

Sabato 5 dalle 11.15 alle 18.00

Visite alle ore 11.15/12.00/12.45/15.00/15.45/16.30/17.15/18.00

Domenica 6 dalle 10 alle 18

Visite alle ore 10.00/10.45/11.30/12.15/15.00/15.45/16.30/17.15/18.00

Durata visita 45 minuti, posti disponibili 15 per turno di visita

Orto botanico di Catania

Via Etnea, 397

Orari d’apertura 5 e 6 giugno dalle 10 alle 18

Visite alle ore 10.00/10.45/11.30/12.15/15.00/15.45/16.30/17.15/18.00

Durata visita 45 minuti, posti disponibili 15 per turno di visita

Chiesa di Santa Maria di Gesù Piazza Santa Maria di Gesù, 7 Orari d’apertura

Sabato 5 dalle 10.00 alle 17.00

Visite alle ore 10.00/10.30/11.00/11.30/12.00/12.30/15.30/16.00/16.30/17.00

Domenica 6 giugno dalle 13.00 alle 16.00

Visite alle ore 13.00/13.30/14.00/14.30/15.00/15.30/16.00

Durata visita 30 minuti, posti disponibili 15 per turno di visita

Chiesa della Badia di Sant’Agata

Via Vittorio Emanuele II, 182

Possibilità di visitare la terrazza panoramica a Prezzo ridotto

Orari d’apertura 5 e 6 giugno dalle 10 alle 18

Visite alle ore 10.00/10.45/11.30/12.15/15.00/15.45/16.30/17.15/18.00

Durata visita 45 minuti, posti disponibili 15 per turno di visita

Chiesa di San Nicolò l’Arena

Piazza Dante Alighieri, 12

Visita alla cupola riservata ai Soci FAI

Orari d’apertura 5 e 6 giugno dalle 10 alle 18

Durata visita 45 minuti

Visite alle ore 10.00/10.45/11.30/12.15/15.00/15.45/16.30/17.15/18.00

Durata visita 45 minuti, posti disponibili 15 per turno di visita

Istituto Incremento ippico per la Sicilia

Via Vittorio Emanuele II, 508

Orari d’apertura 5 e 6 giugno dalle 10 alle 18

Visite alle ore 10.00/10.45/11.30/12.15/15.00/15.45/16.30/17.15/18.00

Durata visita 45 minuti, posti disponibili 15 per turno di visita

Cripta di Sant’Euplio sito riservato ai soci FAI

Via Sant’Euplio, 29

Orari d’apertura 5 e 6 giugno dalle 10 alle 18

Visite alle ore 10.00/10.30/11.00/11.30/12.00/12.30/15.00/15.30/16.00/16.30/17.00/17.30/18.00

Durata visita 30 minuti, posti disponibili 10 per turno di visita

Maperchipreferisse unagitafuoriportasaràpossibilevisitarea

LINGUAGLOSSA Casa Museo Salvatore Incorpora



Orari d’apertura 5 e 6 giugno dalle 10 alle 17.30

Visite alle ore 10.00/11.00/12.00/16.30/17.30

Durata visita 1 ora, posti disponibili 10 per turno di visita

IntrArt – Intrecci d’arte un percorso alla scoperta di circa 50 murales realizzati dagli anni ’90 ad oggi

Visite previste giorno 5 e 6 giugno alle ore 09.30/11.30/16.00

Durata visita

GIARRE Dimora la Canonica degli Archi



Via strada provinciale per Riposto, 68

Orari d’apertura 5 e 6 giugno dalle 10 alle 18

Sabato 5 Visite alle ore 10.00/10.30/11.00/11.30/12.00/12.30/13.00/14.30/15.00/15.30/16.00/16.30/17.00/17.30

Domenica 6 Visite dalle ore 10.00/10.30/11.00/11.30/12.00/12.30/13.00/14.30/15.00/15.30/16.00/16.30/17.00/17.30/18.00

Durata visita 30 minuti, posti disponibili 12 per turno di visita

ACIREALE

Passeggiata con le muse alla scoperta degli angoli più reconditi dello storico Giardino Belvedere

Piazza Indirizzo

Orari d’apertura 5 e 6 giugno dalle 10 alle 19

Visite alle ore10.00/10.30/11.00/11.30/12.00/12.30/13.00/15.30/16.00/16.30

/17.00/17.30/18.00/18.30

Durata visita 30 minuti, posti disponibili 15 per turno di visita

Le antiche candelore di Acireale nella chiesa di San Rocco

Corso Umberto, 82

Orari d’apertura 5 e 6 giugno dalle 10 alle 19

Visite alle ore 10.00/10.30/11.00/11.30/12.00/12.30/16.00/16.30/17.00/17.30/18.00/18.30

Durata visita 30 minuti, posti disponibili 15 per turno di visita

Dal28maggio2021,nel rispetto della normativa vigente, il FAI darà la possibilità di prenotare, online, le visite in questione specificandogiornoeoraeprovvedendo al contributo con Paypal o carta di credito. Non sarebbe necessario ma ci piace ricordare ai nostri soci e amici che le Giornate FAI sono manifestazioni che hanno come finalità la raccolta di fondi. Il particolare momento storico ha messo tutti a dura prova, ma, in particolare, Il Fai, fondazione che si cura, ogni giorno, di luoghi straordinari che hanno bisogno di continue attenzioni. Il nostro entusiasmo e la nostra energia ci portano a domandare, ancora una volta, il contributo di tutti voi perché i frutti di tanti anni non vengano compromessi da questo momento difficile.

Angelo Maramai, direttore generale del FAI, di recente scomparso, ha contribuito, in undici anni di lavoro senza tregua, a rendere la Fondazione «un movimento di persone per una grande impresa culturale» e la Delegazione del Fai di Catania, facendo, ogni giorno, tesoro del suo esempio, ha portato avanti, con i delegati e i volontari, un progetto che mira a far conoscere e a salvaguardare la bellezza, magari stropicciata, della nostra città.

Sappiamo di non essere soli in questa avventura ma in compagnia di centinaia di cittadini che, ogni anno, ci sostengono nel nostro impegno verso la città e ai quali, ancora una volta, diciamo grazie.